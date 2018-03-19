إيطاليا تسعى لاستضافة الأولمبياد الشتوية 2026

المواطن - متابعة

أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية، أن مدينتين إيطاليتين على الأقل ترغبان في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2026.

ولم يكشف مسؤولو اللجنة الأولمبية الإيطالية عن هوية المدينتين اللتين ترغبان في استضافة الأولمبياد.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن المدينتين المرشحتين لاستضافة الأولمبياد الشتوية هما تورينو وميلانو.

وتستضيف تورينو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية العام المقبل، والتي سيتم الكشف خلالها عن اسم المدينة المستضيفة لأولمبياد 2026.

وأوضح دي توماسو أن رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو سيخبر اللجنة الأولمبية الدولية غدًا الثلاثاء في المقر الرئيسي للجنة في لوزان السويسرية بقراره.

يذكر أن الموعد الرئيسي للإفصاح عن الرغبة في استضافة الأولمبياد الشتوي سيكون بنهاية الشهر الجاري.

ومن بين المرشحين المحتملين لاستضافة الأولمبياد مدن سابورو اليابانية وكالجاري الكندية وسيون السويسرية وجراتس النمساوية.







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