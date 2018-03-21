السعودية للكهرباء تكشف توقعاتها للاستهلاك في المملكة

المواطن- الرياض

توقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، زياد الشيحة، تباطؤ نمو استهلاك الكهرباء في المملكة إلى 1.5%.

وقال خلال تصريحات إلى قناة “العربية”: “كنا دائمًا نخطط لنمو من 6 إلى 10%، الآن أتصور للمستقبل أن النمو سيكون 1.5 أو حتى أقل من 1.5% التي شاهدناها خلال السنتين الماضيتين”.

وأردف: “لم يكن حتى في نمو بسيط في استهلاك الطاقة”.

وانخفضت أسهم السعودية للكهرباء 4.2% في جلسة يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة أكبر بكثير من المتوقع بلغت 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) للربع الأخير من 2017، والتي عزتها إلى تحولها لاستخدام المعايير المحاسبية العالمية.







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