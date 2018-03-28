العيسى: مكرمة الملك امتداد لاهتمام القيادة بدعم التعليم والمبتعثين

المواطن - الرياض

ثمَّن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على توصية صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بصرف مكافأة مالية للطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، وإلحاق الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الجامعات بجميع دول العالم، بالبعثة التعليمية، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

ووصف العيسى، عبر حسابه في “تويتر”، توصية ولي العهد وموافقة خادم الحرمين بأنها امتداد لاهتمامهما بمستقبل أبنائهما وبناتهما ودعم مسيرتهم التعليمية.

وكان الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على “تويتر” قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن المكافأة المالية المقررة للمبتعثين في جميع دول العالم تبلغ ألفي دولار.







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