العيسى يفتتح معرض ألوان السعودية بالمنطقة التاريخية في ينبع

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مساء اليوم ، فعاليات معرض ألوان السعودية المتنقل الذي يستمر لمدة 5 أيام وذلك في المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، بحضور محافظ ينبع الأستاذ سعد بن مرزوق السحيمي ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني وعدد من مسؤولي المحافظة.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار على المواقع التراثية المدرجة ضمن التراث العالمي، وبعض المواقع المميزة التي التقطتها عدسات المصورين والتي تصف التنوع التراثي الفريد الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية ، ويُمّكن المعرض زائريه من الاطلاع على مختلف الأعمال الصورة وكذلك الأعمال السياحية المختارة الفائزة في ملتقيات مسابقة ألوان السعودية والتي تشتمل على مجموعة من الصور المتنوعة التي تُبرز جمال المقومات السياحية والتنوع التراثي والثقافي والطبيعي والحضاري للمملكة فضلاً عن الصور الفائزة بمسابقة ألوان السعودية.

ويعمل المعرض المتنقل الذي يستقر في المنطقة التاريخية بالمحافظة الساحلية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، على تقديم المزيد من المعلومات حول الصور المعروضة من خلال مكتبة الصور والأفلام السياحية ويمكن الزوار من التعرف على تفاصيل الصور وظروفها وخريطة الموقع ودقة العدسة والكثير من التفاصيل الأخرى المميزة .