المديرس يباشر مهام عمله مديرًا عامًا لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة

المواطن - حسن عسيري - الرياض:

استلم الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس، اليوم، مهام عمله، كمدير عام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بعد صدور قرار وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بتعيينه مديرًا عامًّا للمركز خلفًا لمعالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وأعرب الدكتور المديرس، عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ،على الثقة الغالية واعدًا ببذل قصارى جهده في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، كما عبر عن شكره لمعالي وزير التعليم على كريم ثقته ودعمه، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن معاليه.

والتقى المديرس بفريق عمل المركز، في قاعات الاجتماعات، وأشاد بجهودهم النوعية السابقة وحثهم على المزيد من الجهد، وقدم شكره لمعالي المدير السابق د. حسام بن عبدالوهاب زمان، على جهوده التأسيسية للمركز وكذلك إدارته النوعية المتميزة.

يذكر أنَّ الدكتور المديرس حاصل على درجة الدكتوراه في الجودة من معهد إلينوي للتقنية بشيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية سنة 1415هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ودرجة الماجستير في الإدارة من غرب إلينوي بماكومب إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية سنة 1410هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وتقلد العديد من المناصب القيادية في قطاع التعليم آخرها مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.







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