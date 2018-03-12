المديرس يباشر مهام عمله مديرًا عامًّا لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

باشر مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، اليوم الاثنين، مهام عمله مديرًا عامًّا للمركز، بعد صدور قرار وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بتعيينه مديرًا عامًّا للمركز خلفًا لمعالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وأعرب الدكتور المديرس عن خالص شكره وعظيم تقديره للقيادة الرشيدة على الثقة الغالية، واعدًا ببذل قصارى جهده في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز، كما عبر عن شكره لوزير التعليم على كريم ثقته ودعمه، ودعا الله أن يكون عند حسن ظنه.

والتقى مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في قاعة الاجتماعات بفريق عمل المركز، مشيدًا بجهودهم النوعية السابقة وحثهم على المزيد من الجهد.

وقدم شكره للمدير السابق حسام بن عبدالوهاب زمان على جهوده التأسيسية للمركز، وكذلك إدارته النوعية المتميزة.

الجدير بالذكر أن الدكتور المديرس حاصل على درجة الدكتوراه في الجودة من معهد إلينوي للتقنية بشيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية سنة 1415هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ودرجة الماجستير في الإدارة من غرب إلينوي بماكومب إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية سنة 1410هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتقلد العديد من المناصب القيادية في قطاع التعليم آخرها مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.







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