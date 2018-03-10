الميمان تحقق المركز الأول في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

المواطن - فهد الدوسري - القصيم

أقامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز الخبراء بمنطقة القصيم، حفل تكريم المتسابقة ندى بنت عبدالرحمن الميمان بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة خادم الحرمين “جائزة الملك سلمان المحلية”، للبنين والبنات بدورتها العشرين لعام ١٤٣٩هـ، في الفرع الثاني، حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التلاوة والتجويد، والتي جرت خلال الفترة من 8 إلى 12 جمادى الآخرة 1439هـ في مدينة الرياض، وأشرفت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وثمن مدير عام جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخبراء، عبدالله بن عبدالعزيز العقلا، دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إشرافها على المشاريع والمسابقات القرآنية، وعلى الدعم اللامحدود من القيادة المباركة التي حملت على عاتقها خدمة كتاب الله من خلال تعليمه وطباعته والعناية به، وتشجيعًا لأهله، وتكريمًا لحفظته، ودعم مثل هذه المسابقات والتي تسهم في تحقيق الغايات والأهداف المنشودة.

وأشاد العقلاء بالجهود المبذولة من كافة منسوبات دار النور للقرآن الكريم بالخبراء، واللواتي كن خلف هذا الإنجاز بتحقيق المتسابقة الميمان المركز الأول على المملكة.

ومن جانبه، عبر عبدالرحمن الميمان عن فخره واعتزازه بإنجاز ابنته (ندى)، مقدمًا شكره وتقديره لمدير عام جمعية تحفيظ القرآن الكريم ولمنسوبات الدار؛ نظير جهودهم المباركة في المتابعة والحرص والاهتمام بالابنة طوال فترة المسابقة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة.

وختم حديثه: “الشكر موصول لكل من يسهم في تحفيز الناشئة نحو القرآن الكريم، والتشجيع لحفظه وتلاوته وتدبره ومدارسته من خلال الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في عموم المناطق والمحافظات”.







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