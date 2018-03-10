الهلال حقق هذا الرقم السلبي بعد خسارته من الاتفاق

المواطن - محمد سمعة

تعرض نادي الهلال لخسارة قاسية من نادي الاتفاق بالأمس بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان الهلال احتاج للفوز وذلك من أجل الانفراد بصدارة دوري المحترفين بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وحقق نادي الهلال رقمًا سلبيًّا في آخر مباراتين له، حيث تعادل مع نادي الريان القطري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف لكل فريق، بينما خسر من نادي الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث لم يحقق الزعيم الفوز في آخر مباراتين له.

وأصبح موقف نادي الهلال صعبًا للغاية، حيث الحفاظ على صدارة دوري المحترفين، خاصة أن الفارق بين الزعيم وبين النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتواجد نادي الهلال في المركز الأول ببطولة دوري المحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.

وكانت إدارة الهلال أقالت المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الفترة الأخيرة بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف دون رد.

وعُين المدرب الأرجنتيني خوان براون من أجل تدريب نادي الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن نادي الهلال سيواجه فريق الريان في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في الفترة المقبلة، ويسعى الزعيم لتحقيق فوزه الأول في مرحلة دور المجموعات من أجل المنافسة على البطولة الآسيوية.

وكان الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي أمام نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :