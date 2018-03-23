بالأرقام.. الاتفاق يحقق إنجاز الفتح والفيصلي بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

قدم نادي الاتفاق تحت قيادة مدربه سعد الشهري نتائج إيجابية خلال الجولات الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وهزم الاتفاق نادي الهلال بهدفين مقابل هدف في إطار لقاءات الجولة ال24 من عمر مسابقة دوري المحترفين.

ونجح الاتفاق في تحقيق 9 انتصارات بعد مرور 24 جولة من بطولة الدوري السعودي متساويًا مع الفتح والفيصلي حيث حقق كل منهما كذلك 9 انتصارات في الموسم الحالي.

وبعد تألق سعد الشهري تدريبيًا مع نادي الاتفاق، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيينه مدربًا للمنتخب الأولمبي لمدة عام.

سيواجه الاتفاق في الجولة ال25 من بطولة الدوري السعودي نادي الاتحاد يوم 6 أبريل المقبل.

بينما يخوض فارس الدهناء مباراة قوية ضد نادي التعاون في الجولة ال26 من عمر مسابقة دوري المحترفين يوم 12 أبريل المقبل.

فاز الاتفاق في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات بعد مرور 24 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يتواجد الاتفاق في المركز السادس في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة.

يرغب نادي الاتفاق في إنهاء الموسم بشكل جيد وذلك من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي أملًا في التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل أو التأهل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

تعاقد الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع اللاعب أحمد الشيخ ومع اللاعب حسين السيد من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة.







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