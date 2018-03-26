بالصور.. أدلة تورط إيران في استهداف أمن المملكة بصواريخ الحوثي الباليستية

المواطن - الرياض

كشف العقيد تركي المالكي متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أدلة تورط إيران في الهجوم بالصواريخ الباليستية على المملكة انطلاقًا من المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن.

وعرض العقيد المالكي طريقة تهريب الصواريخ الباليستية الإيرانية عبر ميناء الحديدة حيث يتم تقسيمها إلى 4 أجزاء ثم نقلها إلى اليمن لاستهداف المملكة.

وقال المالكي إن المملكة تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين.

واعتبر المالكي أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للأمن الدولي وخرقًا للمرجعيات وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن محاسبة إيران على ذلك.







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