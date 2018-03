بالفيديو.. مذيعة CBS الأميركية تراهن على لقاء ولي العهد جماهيرياً على تويتر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تراهن الإعلامية الشهيرة نورا أودونيل على أهمية حوارها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قناة CBS الأميركية، والذي ستتم إذاعته في ساعة مبكرة من صباح غد الاثنين، حيث ينتظر العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية هذا اللقاء، والذي يأتي قُبيل ساعات من توجه ولي العهد إلى الولايات المتحدة.

وعرضت المذيعة الأميركية، على مدار الأيام القليلة الماضية، عدداً من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحوارها مع ولي العهد، وهو ما يشير إلى الاهتمام الواضح باللقاء، والذي يعد في غاية الأهمية للعديد من الأوساط السياسية، لاسيما وأنه سيُعرض قبل ساعات من رحلة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يقابل خلالها الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي إتش ماكماستر وعدداً من كبار المسؤولين في قطاعات أخرى.

وبالفعل كشفت المذيعة الأميركية، على مدار الأيام القليلة الماضية، عبر حسابها على تويتر، عن العديد من المقتطفات الخاصة بحوار ولي العهد، حيث وجهت نورا أودونيل مقدمة برنامج “60 دقيقة” والذي يبث لقاء ولي العهد في تمام السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، الثانية صباحًا بتوقيت المملكة، سؤالاً حول دور مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في خطة نقل سفارة واشنطن في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ومدى العلاقات الطيبة التي تجمع المملكة والولايات المتحدة.

وقال ولي العهد: “الرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة المنتخب، والعلاقات السعودية الأمريكية تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عامًا، في الواقع المملكة العربية السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى”.

وبسؤاله عما إذا كان قد ناقش مبادرة السلام مع كوشنر الذي تم تكليفه بهذا الأمر في الإدارة الأميركية، أكد محمد بن سلمان: “ هذا صحيح، تم تولي جاريد هذه الحقيبة من قِبَل البيت الأبيض، وواجبنا كسعوديين هو تحسين العلاقات مع حلفائنا ومع جميع ممثلي هذه المؤسسات”.

وعما إذا كان قرار الرئيس ترامب بتحريك السفارة الأميركية إلى القدس يساعد أو يضر بعملية السلام، أوضح ولي العهد: “نحاول التركيز على الجهود التي تُعزز السلام للجميع، نحن لا نحاول التركيز على أي شيء قد يخلق التوتر، بطبيعتي أكون إيجابياً. لذا أحاول التركيز على الأشياء التي ستدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الجميع”.

وأوضح ولي العهد، خلال حديثه مع الشبكة الأميركية، أن “إيران ليست منافِسةً للمملكة العربية السعودية، جيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني. إيران بعيدة عن أن تكون مساويةً للسعودية”.

وسألت المحاورة نورا أودنيل، مقدمة برنامج 60 دقيقة، ولي العهد عن أسباب وصفه لخامنئي بـ”هتلر الجديد”، وذلك خلال حواره السابق مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أوضح ولي العهد : “لأنه يريد التوسع. يريد إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير هتلر الذي أراد التوسع في ذلك الوقت، العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، لا أريد أن أرى نفس الأحداث في الشرق الأوسط”.

وأضاف محمد بن سلمان: “المملكة العربية السعودية لا ترغب في الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا ما طورت إيران قنبلة نووية؛ فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن”.

“Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb, but without a doubt if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible.” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman @CBSThisMorning @60Minutes https://t.co/WZwnapOUxA pic.twitter.com/yMsS0k1Q4W

"Jared is assigned this portfolio by the White House. Our duty as Saudis is to improve relations with our allies and with all representatives of these institutions.” – Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman @CBSThisMorning @60Minutes pic.twitter.com/jh2ntvtnQk

— Norah O'Donnell🇺🇸 (@NorahODonnell) March 16, 2018