براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال

المواطن - متابعة:

برّأت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، من تهمة خطف الأطفال.

وعاقبت المحكمة عطية ناصر ويعمل مبيض محارة، ومحمد طه ويعمل سائقاً، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 ألف جنية.

كما عاقبت معدة برنامج صبايا الخير غرام عبدالفتاح بالحبس سنة مع الشغل، وإلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين المنعم عبدالستار، ومحمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أحالت للمحاكمة كلاً من عطية ناصر محمد محمود، مبيض محارة، ومحمد طه سيد، سائق، وإسلام خالد سيد أحمد، كبابجى، وغرام عبدالفتاح وشهرتها غرام عيسى، معدة ببرنامج صبايا الخير، وريهام عمرو عصمت وشهرتها ريهام سعيد، مذيعة البرنامج، وأكرم محمد السيد وشهرته أكرم النحاس، منتج سينمائي بشركة المحور، ومحمد أحمد صلاح عباس، مساعد مخرج، ومحمد عبدالفتاح، مصور، لاتهامهم بالتحريض على خطف الأطفال من خلال البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه ريهام سعيد على شاشة فضائية خاصة.







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