تعرف على جدول أعمال ولي العهد في أميركا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشف تقرير نشرته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنتظرة للولايات المتحدة، ستتضمن لقاءات مختلفة وعديدة مع مسؤولي الإدارة الأميركية خلال تواجده بالبلاد.

وأكدت الصحيفة الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أن ولي العهد سيلتقي في البداية نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ومستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب إتش إم ماكماستر، وذلك خلال الزيارة التي تبدأ بعد غد الاثنين.

وأشارت الصحيفة التي تمتلك مصادر دبلوماسية مطلعة على جدول أعمال الزيارة المرتقبة، إلى أن لقاء ولي العهد بالرئيس الأميركي سيكون خلال يوم الثلاثاء، كما سيدعوه نائب الرئيس بينس على العشاء مساء يوم الأربعاء، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر الصحيفة الإماراتية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن ولي العهد سيصل في وقت متأخر من يوم الاثنين، وسيمضي ثلاثة أيام من الاجتماعات الرسمية، بما في ذلك لقاء ترامب على الطاولة البيضاوية خلال يوم الثلاثاء، كما سيخوض محمد بن سلمان خلال زيارته التي تستغرق أسبوعين ونصفًا تقريبًا، لقاءات مع أعضاء الكونجرس من الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الديمقراطي والجمهوري، بعد ذلك يتوجه ولي العهد إلى مدينة نيويورك ليحضر بعض اجتماعات العمل، بالإضافة إلى فعاليات المنتدى الأميركي السعودي.

وبعد نيويورك قد يسافر ولي العهد إلى بوسطن وسياتل وسليكون فالي ولوس أنجلوس وهيوستن، وقالت المصادر: إن الجدول الزمني لا يزال مؤقتًا، وأن ترتيب هذه المواقف قابل للتغيير.

وخلال تواجد ولي العهد في بوسطن، سيزور محمد بن سلمان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وحرم جامعة هارفارد، كما من المتوقع أن يلتقي بمؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، وقادة الأعمال من أوبر، وجوجل، وفيسبوك وغيرها من الشركات الكبرى.

وفي لوس أنجلوس من المتوقع أن يلتقي ولي العهد مع الأسماء الرئيسية من صناعة السينما لتشجيع الاستثمارات في المملكة، لاسيما بعد رفع الحظر عن دور السينما في المملكة بدءًا من مارس الجاري.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :