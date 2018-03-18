تعرف على حد الدخل المانع من الاستحقاق حساب المواطن

المواطن - الرياض

لا يزال حساب المواطن يستقبل شكاوى واعتراضات المواطنين الذين لم يصلهم الدعم في دورة الدفع الأخيرة فيما يتواصل التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لمن لم يسبق لهم التسجيل.

وبعتبر حد الدخل المانع من الحصول على الدعم في حساب المواطن هو أحد أشهر الأسباب التي تؤدي إلى توقف الدعم عن بعض المستفيدين حتى وإن سبق لهم الحصول على الدعم في دورات الدفع السابقة.

وفي رده على سؤال إحدى المواطنات حول أسباب عدم نزول الدعم في الدفعة الأخيرة بالرغم من صرف دفعتين سابقتين قالت خدمة العملاء في حساب المواطن : في حال عدم استلامك للدفعة ، فهذا يعني أن إجمالي الدخل لديك أصبح أعلى من الحد المانع للاستحقاق.

ودعا حساب المواطن من يريد أن يتعرف على قيمة الاستحقاق إلى استخدام الحاسبة التقديرية على الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر هذا الرابط (هنا).

أنواع الدخل

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

تطابق بيانات الدخل

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان حساب المواطن قد أودع الدفعة الرابعة والتي بلغت 2.2 مليار ريال يوم 11 مارس الجاري، وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

وشكلت الأسر والأفراد المستقلون قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .

وشملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر وحصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.







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