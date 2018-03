تويتر يتيح خيارات جديدة للمستخدمين لحفظ ومشاركة التغريدات

المواطن - متابعة

أطلق موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تحديثاً جديداً يُسهل على المستخدمين مشاركة التغريدات التي تثير اهتمامهم مع أصدقائهم على الموقع، وتمت إزالة أيقونة SEND VIA DM واستبدالها بأخرى تضم ثلاثة خيارات هي “SEND VIA DM”، و”ADD TWEET TO BOOKMARKS”، و”SHARE TWEET VIA”، وهو ما يعطى للمستخدمين عدة خيارات مختلفة للاحتفاظ أو مشاركة المنشورات.

وأوضح “جيزار شاه”، مدير المنتج بشركة “تويتر”، أنهم قرروا العمل على الميزات الجديدة بعد الحصول على طن من الطلبات من المستخدمين، فعند تمكين المستخدمين من حفظ التغريدات سيكون من السهل الاطلاع عليها لاحقا أو إرسالها لأنفسهم أو لأحد أصدقائهم، كما ستكون هناك قائمة تضم كافة التغريدات المحفوظة، ويمكن الوصول إليها بشكل سهل.

وقالت شركة تويتر في بيان، “شكرا لكم على كونكم جزءاً من هذه العملية، حيث كانت تعليقاتكم ذات قيمة في بناء هذا التحديث”.

ومن المقرر أن تتوفر الأدوات الجديدة بداية من اليوم لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :