جدارية مشتركة بين المملكة والإمارات تحاكي عمق العلاقات بمعرض الرياض للكتاب

المواطن - الرياض

لفتت جدارية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة (ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018), أنظار الزوار، حيث تمثل الجدارية صورة تجمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، وعبارة “عزكم عزنا” بطريقة فنية جميلة.

وجاءت الجدارية لتؤكد عمق العلاقة بين المملكة والإمارات، وهي عمل مشترك بين الفنانة التشكيلية الإماراتية أشواق عبدالله، والخطاط السعودي شاكر كشغري، اللذين استغرق عملهما في الجدارية يومين لإخراجها بهذا الشكل الملفت للأنظار.

وأوضحت الفنانة أشواق أن مساحة الجدارية 4 أمتار×مترين، واستخدمت فيها ألوان الأكريلك، الذي يعد ذا مرونة لرسم الجداريات على وجه العموم، مشيرة إلى أن اعتماد طريقة الرسم بتدرج الطبقات الخفيفة بألوان الجدارية المشتركة؛ لتبرز وضوح الجدارية وجمالها.

من جهته، بيَّن الخطاط شاكر كشغري أنه صمم الخط العربي لعبارة “عزكم عزنا” بالجدارية المشتركة، وإبرازها بصورة مكررة ومتداخلة تعكس بدورها الترابط الاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري بين البلدين.







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