حساب المواطن يوضح موقف مكافأة الطلاب

المواطن - الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن التأكيد على أهمية إدخال الدخل بشكل صحيح بما يتوافق مع المُدَوَّن في السجلات الرسمية.

وقال حساب المواطن ردًّا على سؤال حول تضمين مكافأة الطلاب ضمن الدخل المفصح عنه في البرنامج: إن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك).

وشدد حساب المواطن في وقت سابق على ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.

وكان حساب المواطن قد أوضح أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المُسَجلة من المواطن عن تلك المُسَجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

ولتصحيح الدخل يجب الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن من (هنا)، ثم اختيار تعبئة واستكمال الطلب ومن ثَمَّ تعبئة مصدر الدخل ثم الضغط على إكمال الطلب.