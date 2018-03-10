ساعات تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن.. التسجيل مستمر للدفعة الخامسة

المواطن - الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين غداً الأحد.

وتشمل الدفعة الجديدة، مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، وهي الدفعة الرابعة في حسابات المستفيدين، غداً الأحد، 11 مارس، بدلًا من اليوم السبت 10 مارس الذي يوافق يوم الإجازة الرسمية على مستوى المملكة.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن على هذا الرابط (هنا)، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

آلية الاعتراض

ويتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين الاعتراض في حالة عدم نزول الدعم المستحق، أو نقصان الدعم.

وكان حساب المواطن قد أعلن أنه في حال رفض الاعتراض يمكن للمتضرر إعادة تقديم الاعتراض خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض الذي تم رفضه.

وكشف برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، عن إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المُسجلين للتأكد من توافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال اختلاف البيانات التي أدخلها المواطن عند التسجيل عن تلك المسجلة لدى الجهات الحكومية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

طريقة تقديم الاعتراض

وشدد حساب المواطن على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في الحاسبة، وفي حال كانت البيانات المدخلة صحيحة ولم يحصل الشخص على الدعم؛ فبإمكان المتضرر تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق.

وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار “حالة الدفعات وتقديم الاعتراض” من الصفحة الرئيسية، والضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

مراجعة البيانات

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن مسبقاً أنه يتم التحقق من توافق بيانات المسجلين المُفصح عنها، مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني معها.

وأضاف حساب المواطن أن الهدف من ذلك هو التأكد من توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يؤثر عدم الإفصاح عن إجمالي بيانات الدخل للفرد والأسرة على الأهلية وقيمة الاستحقاق.

وأوضح البرنامج أنه يقوم بالمراجعة الدورية لبيانات المستحقين مع كل دورة دفع للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مع إتاحة إمكانية الشكوى والاعتراض وفق آليات معلنة سلفًا.







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