شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي تشيلسي في الفوز على فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، في إطار لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحاول نادي تشيلسي التألق واستغلال الفرص والتي أتيحت له، حيث نجح اللاعب ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الأول في شباك نادي ليستر سيتي في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب البرازيلي ويليان.

وفي الشوط الثاني واصل ليستر سيتي تألقه وضغطه، حيث نجح اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي في تسجيل هدف التعادل للثعالب في الدقيقة الـ76.

وواصل نادي تشيلسي تألقه في الشوط الإضافي الأول، حيث نجح اللاعب الإسباني بيدرو رودريغيز في تسجيل الهدف الثاني للبلوز، عبر رأسية متقنة في الدقيقة الـ105 من عمر الشوط الإضافي الأول.

بهذه النتيجة ينجح تشيلسي في التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه فريق ساوثهامبتون يوم 22 إبريل المقبل.







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