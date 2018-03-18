شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من العبور إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز على فريق برايتون بثنائية دون رد.

ونجح مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الأول، عبر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط مانشستر يونايتد، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حتى نجح اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش في إحراز الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة الـ84.

بهذه النتيجة يتأهل اليونايتد إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد.

ويرغب مان يونايتد في البقاء في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي والفوز بلقب كأس إنجلترا، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة من نادي إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف في مباراة الإياب.







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