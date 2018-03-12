شاهد.. رئيس نادٍ يهدد حكمًا بسلاحه الناري اعتراضًا على إلغاء هدف

المواطن – عبدالناصر سيد

شهدت مباراة باوك أمام أيك أثينا في ديربي العاصمة اليونانية لكرة القدم، واقعة مثيرة، وذلك من خلال رئيس نادي باوك باقتحام أرضية الملعب مهددًا حكم اللقاء بسلاحه النادي.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح باوك أمام أيك أثينا في ديربي العاصمة اليونانية، جاء عن طريق فاريلا، ليقتحم رئيس النادي أرضية الملعب مع عدد من حراسه محاولًا إخراج سلاحه الناري في إطار التهديد.

والتقطت لرئيس النادي بعض الصور وهو يمتلك سلاحًا ناريًا في جيبه، وكان اللقاء قد قارب على الانتهاء والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وحاول حراس رئيس النادي تهدئته، وعدم التهور، وخرج طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء في حراسة أمنية مشددة.

وعلى الفور، قرر الاتحاد اليوناني تأجيل المباريات المتبقية في الدوري اليوناني إلى أجل غير مسمى.







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