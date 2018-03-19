شاهد.. محاورة ولي العهد ترصد تطور حقوق المرأة.. والسعوديات: مجتمعنا جاهز للتغيير

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

لم تكن رحلة الإعلامية نواره أودونيل في المملكة، تهدف فقط للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فعلى الرغم من كون الحوار الذي عُرض صباح اليوم على شاشة قناة CBS الأميركية كان هو الجزء الرئيسي والأهم في رحلة أودونيل بالرياض، غير أن الإعلامية الأميركية الشهيرة حاولت لمس العديد من أوجه التطور الاجتماعي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وشملت رحلة أودونيل في المملكة العديد من الأمور الأخرى في زيارتها للمملكة، ومن بينها تعليم السيدات قيادة السيارات، ومدى التطور الذي صاحب قرار السماح لهن بهذا الأمر، حيث أكد بعضهن أن المملكة الآن تسير في الطريق الصحيح، كما أعربن عن سعادتهن الخاصة بهذا القرار، والذي يمثل توجه المملكة نحو الحداثة وليس إلى الوراء.

وحرصت أودونيل على اللقاء بعدد من السيدات اللاتي بدأن بشكل فعلي تعلم قيادة السيارات، وذلك استعدادًا لرفع الحظر المفروض بدءًا من يونيو المقبل، وهو الأمر الذي اعتبرته الإعلامية الأميركية تقدمًا ملحوظًا على مستوى حقوق المرأة في المجتمع.

والتقت أودونيل بالأميرة ريما بنت بندر، والتي لها دور واضح في حقوق المرأة، حيث أكدت أن قيادة السيدات للسيارات مقدمة لتغيير أكبر، فالمملكة ترغب في أن يكون للمرأة الحق في التنقل واتخاذ القرار والاندماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن جميع السيدات في المملكة ترغب في المزيد وترغب في تحقيق ذلك الآن.

وذهبت الإعلامية الأميركية للتحدث مع بعض الطالبات اللاتي حرصن على تعلم قيادة السيارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، من بينها طبيبة حرصت على تأكيد أهمية تعليم قيادة السيارات للحصول على الرخصة، مشيرة إلى أن هذا التقدم يجعل النساء أحرارًا ومستقلين، بينما أكدت طالبة أخرى: “هذا تغيير بسيط، ولكن له تأثير كبير على المجتمع”

وبسؤالهم عن نظرة الرجال للأمر، قالت نفس الطالبة: “إن ذلك جاء في الوقت المناسب، بعكس الماضي وتحديدًا في 2011 و2013″، كما أكدت إحداهن أن المجتمع بأكمله يتغير، وهذا الأمر الذي مهّد لهذا القرار.

وأعربت بعض السيدات عن سعادتهن الخاصة بالقرار، بينما ناقش أخريات بعض المشكلات التي لا تزال تواجه المرأة، وهي وسائل التنقل ورعاية الأطفال.

وعرضت المذيعة الأميركية، على مدار الأيام القليلة الماضية، عددًا من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحوار ولي العهد، وهو ما يشير إلى الاهتمام الواضح باللقاء، والذي يعد في غاية الأهمية للعديد من الأوساط السياسية، لاسيما وأنه عُرض قبل ساعات من رحلة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن يقابل خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي إتش ماكماستر وعددًا من كبار المسؤولين في قطاعات أخرى.







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