صندوق النقد الدولي: إصلاحات المملكة تحقق تقدماً جيدًا.. ومشاركة المرأة تدفع الاقتصاد للأمام

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن البلاد تحرز تقدمًا جيدًا بشكل فعلي خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لصحيفة أرابيان بيزنس الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن لاغارد أكدت إحراز السلطات السعودية “تقدماً طيباً في تنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) مؤخراً وتدابير لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد”.

وأضافت: “أن قرار إبطاء وتيرة التعديل المالي كما ورد في ميزانية 2018 مناسب”، مؤكدة أن “صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام”.

وفي نوفمبر، توقَّع تقرير صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة سيتعزز من عام 2018 بعد النمو المتوقع بنسبة 0.1 % في عام 2017.

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الاقتصاد السعودي سيُمنح دفعة قوية من خلال قراره السماح للنساء بقيادة السيارات؛ ما سيوفر المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن “السماح للنساء بالمشاركة أكثر في الاقتصاد سيوفر إنتاجًا إضافيًا”.

وكانت لاغارد قد التقت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الجارية للولايات المتحدة الأميركية، والتي تمتد لأكثر من أسبوعين، بدأها الثلاثاء الماضي، بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار قادة البيت الأبيض والإدارة في واشنطن.







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