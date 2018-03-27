فياريال الإسباني يدعم الدوسري قبل موقعة السعودية وبلجيكا

المواطن- الرياض

قدم نادي فياريال الإسباني، الدعم للاعب كرة القدم السعودي سالم الدوسري، قبل خوضه مباراة ودية مع منتخب بلاده أمام بلجيكا في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

ووفقًا لتغريدة على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سيلعب سالم الدوسري، مرة أخرى، اليوم ضد بلجيكا، بعد خوض مقابلة ضد أوكرانيا، موفق إن شاء الله.

وشارك الدوسري، أساسيًا في مباراة أوكرانيا وتألق خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده، وأثبت أنه جاهز لخوض المباريات رغم غيابه عن المباريات منذ انتقاله لفياريال.

وانضم الدوسري إلى فياريال، في يناير الماضي، قادمًا من الهلال السعودي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولم يلعب مع الفريق الإسباني، أي دقيقة حتى الآن.







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