قبل تقديم شكوى في حساب المواطن عليك بالإجراءات التالية

المواطن - الرياض

يبدأ برنامج حساب المواطن اليوم فتح باب الشكاوى على الاستحقاق في الدفعة الرابعة وذلك بعد مرور 5 أيام على الإيداع.

وبيّن حساب المواطن ، أنه يتم إتاحة أيقونة الشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح والتي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

ودعا حساب المواطن الراغبين في تقديم الشكوى على الاستحقاق إلى التحقق من 3 أمور هي:

تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الموقع الإلكتروني للبرنامج مع ما تم إيداعه فعليًّا في الحساب. التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة. التأكد من أهلية جميع التابعين.

وشدد حساب المواطن على مراعاة أمرين عند استخدام حاسبة الدعم التقديرية:

الأول: هو إدخال نفس مبلغ الدخل الذي تم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن للمرة الأولى.

الثاني: التأكد من أهلية جميع الأفراد التابعين.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الرابعة يوم الأحد الماضي بقيمة 2.2 مليار ريال استفاد منها 11.6 مليون مواطن ومواطنة.







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