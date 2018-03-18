قبل ساعات من زيارة ولي العهد.. المملكة تؤمن صفقات استحواذ بشركات أميركية عملاقة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

استعانت المملكة بشركات متخصصة في العلاقات العامة والضغط السياسي بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار سعيها للحصول على موافقات مستقبلية لعمليات استحواذ على شركات أميركية خلال الفترة المقبلة.

شركات للضغط السياسي لإتمام صفقات الاستثمار

وقالت شبكة بلومبيرغ الأميركية، إن تقريرًا من وزارة العدل الأميركية سيصدر خلال الأسبوع المقبل أكد بشكل رئيسي أن صندوق الاستثمار العام سيدفع لشركة أكين غامب ستراوس هاور أند فيلد إل إل بي ما يصل إلى 535 ألف دولار حتى الأول من شهر مايو، وذلك نظير خدمات قانونية ومهام التواصل مع المسؤولين الحكوميين من أجل “الاستثمارات الحالية والمتوقعة” في الولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن مؤسسة أكين غامب ستركز على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، والتي تقوم بمراجعة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الأميركية، بحيث يمكن للجنة الموافقة على الصفقات وفرض تغييرات على المعاملات لحماية الأمن الأميركي أو التوصية بأن يقوم الرئيس بحظر عملية الاستحواذ.

وأوضحت أن تحول السعوديين إلى أكين غامب يأتي وسط تحرك من جانب المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط بموجب خطة رؤية 2030، والتي تهدف لتحويل الاستثمار إلى أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، كما من المتوقع أن يوفر بيع حوالي 5٪ في شركة أرامكو المزيد من الأموال لاستثمارات الصندوق.

وقد أعلنت بالفعل عن العديد من الصفقات الدولية الضخمة، بما في ذلك التزام بقيمة 20 مليار دولار لصندوق البنية التحتية الأميريكي الذي تديره مجموعة بلاكستون، بالإضافة إلى 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا الذي تديره مجموعة سوفت بنك، وحصة تبلغ 3.5 مليار دولار في أوبر.

صفقات هوليوود في زيارة ولي العهد

وكشفت الشبكة الأميركية منذ أيام، عن سعي المملكة العربية السعودية للحصول على حصة في وكالة المواهب في هوليوود وشركة إنديفور الإعلامية في خطوة من شأنها أن تعزز طموحات المملكة في الشرق الأوسط المتنامية في صناعة الترفيه.

ويستكشف صندوق الثروة السيادية إمكانية الاستحواذ على أقل من 10٪ من أسهم شركة إنديفور، والتي كانت تعرف سابقا باسم WME / IMG، وتقدر قيمة الاستحواذ بما بين 400 مليون و 500 مليون دولار.

وأوضحت مصادر مطلعة للشبكة الأميركية، أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الصفقة بشكل رسمي، غير أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الاتفاق بشكل نهائي على الصفقة.

إنديفور هي واحدة من أقوى الوكالات في هوليوود ، وهي تمثل العديد من نجوم السينما والتلفزيون، وكذلك الشركات في عالم الرياضة والموضة من خلال قسم التسويق الخاص بها، ويرأس الوكالة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي آري إيمانويل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة فقط من رفع المملكة العربية السعودية حظرا دام 35 عاما على دور العرض السينمائية في إطار حملة تحديث أوسع نطاقا يقودها ولي عهد لإصلاح المجتمع.







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