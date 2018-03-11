قبول إلكتروني للأجانب في المنح الدراسية بجامعة الشمالية

المواطن - الشمالية

دشن مدير جامعة الحدود الشمالية، الدكتور سعيد آل عمر، اليوم الأحد، بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية للأجانب، ومتابعة الخريجين السعوديين، على موقع الجامعة الإلكتروني على الإنترنت.

وقدم عميد شؤون الطلاب، الدكتور محمد الضلعان، ووكيل العمادة لشؤون المنح والخريجين، الدكتور سعود بن محمد الدهمشي، شرحًا عن محتويات الموقع وميزاته، وكيفية استخدامه في توثيق بيانات المتقدمين للجامعة من طلاب المنح الخارجية ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي، بدءًا من استطلاع سجل المقررات الجامعية والتقارير الفصلية وحالات الطلبة وتخصصاتهم، وصولًا إلى طباعة وثيقة التخرج.

وأوضحا طرق متابعة الخريجين السعوديين وتوثيق وتحديث بياناتهم التي تشمل وسائل الاتصال وأماكن العمل والتوظيف لخريجي الجامعة من السعوديين في مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، وسيرهم الذاتية.

ونوّه آل عمر بضرورة الاطلاع على أحدث التطورات البرمجية والتقنية في مجال متابعة الخريجين السعوديين والتواصل معهم وتحديث الموقع بشكل مستمر لتكون لدى الجامعة قاعدة بيانات إحصائية فاعلة، تمكنها من التعرف على التخصصات الراكدة في سوق العمل وفرص التوظيف وربط الخريجين من مختلف التخصصات والكفاءات مع طلبات التوظيف، التي تسهل على الخريجين التقدم للوظائف والتنافس عليها.







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