منافس السعودية.. من يحسم اللقاء الرابع بين مصر واليونان؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يحتضن ملعب ليتزيجروند بالعاصمة السويسرية زيوريخ المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر واليونان وديًا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة بين منتخبي مصر واليونان خاصة وأن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر يسعى للوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل المشاركة في البطولة العالمية.

واللافت للنظر أن المنتخبين لم يسبق لهما مواجهة بعضهما البعض في أي مباراة رسمية أو بطولة من قبل لتصبح جميع المواجهات التي جمعت بينهما بشكل ودي.

وجاءت المواجهة الودية الأولى بين المنتخبين المصري واليوناني في عام 1951، وانتهت وقتها بفوز الفراعنة بأربعة أهداف دون رد.

أما المواجهة الثانية التي جمعت بين المنتخبين فكانت في عام 1952، وانتهت المواجهة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وفيما يتعلق بالمواجهة الثالثة بين المنتخبين فكانت في عام 1955 وانتهت وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وستكون مواجهة اليوم هي المواجهة الأولى بين المنتخبين المصري واليوناني منذ 63 عامًا، لذا فإن كل فريق يسعى لتحقيق الفوز على الآخر.

فالمنتخب المصري يحاول تحقيق الفوز الثاني له على نظيره اليوناني بعد فترة غياب طويلة دامت 67 عامًا، كما أنها ستكون بروفة قوية للاعبين قبل انطلاق العرس العالمي.

أما المنتخب اليوناني فيحاول بشتى الطرق تحقيق الفوز الأول له على الفراعنة على مدار التاريخ، بعد هزيمة واحدة وتعادلين متتاليين، لذا فإنه يحاول تحقيق المفاجأة.







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