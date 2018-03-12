موشن جرافيك المواطن.. كيف يزيد عدد المستحقين للدعم مع الدفعة الخامسة؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن بالأمس عن إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج، مؤكداً أنه حصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وأعطى البرنامج الأمل للمواطنين المستبعدين بإمكانية اللحاق بالدفعة الخامسة أو التي تليها.

تحقيق الأمل:

يمكن في حال قبول الاعتراض صرف الدعم بأثر رجعي.

3 خطوات لطريقة تحقيق الصرف بأثر رجعي:

1- استيفاء شروط الاعتراض أولاً.

2- قبول الاعتراض

3- الدخول إلى الصفحة الخاصة في البرنامج ومن ثم الصفحة الرئيسة

محاذير تسبب إيقاف الدعم

عدم تطبيق بيانات الدخل المسجلة في البرنامج مع المسجلة في الجهات الحكومية

عدم إرفاق مستندات تثبت استقلالية الأفراد المستقلين

عدم رفاق المستندات المطلوبة

الخطأ في طريقة إدخال البيانات

إجمالي الدعم حتى الدفعة الرابعة:

تخطى إجمالي الدعم خلال الدفعات السابقة 8.5 مليار ريال.

يذكر أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أبريل المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر مارس الجاري.

وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.







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