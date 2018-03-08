موشن جرافيك المواطن.. ولي العهد مفتاح الاستثمارات البريطانية في السعودية

المواطن - الرياض

جاءت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا لتفتح آفاق الاستثمار والتعاون بين الرياض ولندن على جميع المستويات والأصعدة فيما يخدم مصالح البلدين.

وتستهدف الزيارة تعزيز فرص الاستثمار بين المملكة وبريطانيا في جميع القطاعات، ضمن رؤية المملكة 2030، وكذلك طموح لندن نحو المستقبل بعد استفتاء الخروج عن الاتحاد الأوروبي.

كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدفعها لتغيير بوصلة استثماراتها

تفاصيل الزيارة:

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تستقبل ولي العهد في قصر باكنغهام.

أقامت ملكة بريطانيا مأدبة غداء على شرف ولي العهد

التقى ولي العهد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت.

آمال بريطانية في فتح آفاق للتعاون.

عقد اتفاقيات وصفقات تجارية للتنقيب عن الغاز والصناعات البتروكيماوية.

عقد مباحثات بشأن اكتتاب أرامكو في بورصة لندن.

لقاءات مع قادة دينيين يمثلهم الأسقف الزعيم لكنيسة إنجلترا وأساقفة كانتربري.

لقاءات مع عدد من كبار الوزراء وأعضاء العائلة المالكة وعدد من رجال الأعمال.

ملامح أخرى على هامش الزيارة.

ولي العهد يأتي حاملاً رسالة مفادها: “إن السعودية تريد أن تفصل نفسها عن اعتمادها على النفط والغاز، وترحب بالشركات التي لديها النقد الاستثماري والخبرة”.

بريطانيا تحتاج إلى التطورات المتسارعة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في السعودية، لفتح آفاق استثمارية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا والترفيه.

الإصلاحات في السعودية التي تأتي لصالح المرأة والشباب ستحدث طفرة في إقامة أعمال تجارية في الصناعات الثقافية والترفيهية، وهي بمثابة فرص جيدة وجديدة في السعودية لكل من يبحث عن الاستثمار في الشراكات، ويمثل مشروع نيوم نموذجاً لتلك الشراكات.

أبحاث بريطانية أكدت أن السعودية تعد سابع أكبر سوق لصادرات الخدمات في بريطانيا، وهي أهم من اليابان أو بلجيكا ما يجعل السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين البريطانيين.







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