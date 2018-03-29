موشن جرافيك “المواطن”.. 3 تصريحات لن تُنسى لرؤساء مشاريع البحر الأحمر والقدية ونيوم

المواطن - الرياض

سلط موشن جرافيك “المواطن” الضوءَ على تصريحات الرؤساء التنفيذيين لمشاريع البحر الأحمر والقدية ونيوم، عقب لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر، إن المشروع يسعى إلى تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة عالميًا.

أما مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع القدية، فأكد أن المشروع يحرص على تحقيق نتائج مميزة للمواطنين.

وبالنسبة إلى كلاوس كملاينفيلد، الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، فأوضح أن المشروع يسعى لأن يكون أفضل مكان في العالم للعيش والعمل.







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