نهائي كأس إيطاليا.. سيناريو مكرر لنهائي 2016

المواطن – عبدالناصر سيد

سيكون نهائي الموسم الحالي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، والذي سيجمع بين يوفنتوس وإيه سي ميلان، بمثابة سيناريو مكرر لنهائي البطولة ذاتها التي أقيمت عام 2016.

ويصطدم يوفنتوس بنهائي النسخة الحالية بنظيره إيه سي ميلان في مباراة لم يتحدد موعدها بعد.

وسيحمل نهائي النسخة الحالية الطابع الثأري لميلان، بعدما خسر نهائي 2016 من فريق السيدة العجوز بهدف نظيف.

ويعد فريق يوفنتوس أكثر الفرق الإيطالية تتويجًا باللقب بإجمالي 12 بطولة، ويسعى لحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

ويحاول إيه سي ميلان انتزاع اللقب للمرة السادسة في تاريخه، وبعد غياب دام 15 عامًا، حيث كانت آخر مرة توّج فيها باللقب عام 2003.







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