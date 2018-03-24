هذا هو سبب خسارة الفراعنة في مباراة مصر والبرتغال

المواطن - محمد سمعه

تعرض لاعبو الفراعنة للخسارة في مباراة مصر والبرتغال، والتي أقيمت بالأمس، في إطار لقاء ودي جمع بين المنتخبين استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت مباراة مصر والبرتغال أقيمت على ملعب لاتس جران في مدينة زيوريخ السويسرية، وتميزت بالحضور الكثير من المشجعين، سواء للمنتخب المصري أو للمنتخب البرتغالي في المباراة.

وتعرض الفراعنة للخسارة في مباراة مصر والبرتغال؛ وذلك بسبب عدم التركيز حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة؛ إذ نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفين لبلاده في الدقيقة الأولى والثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليقود البرتغال إلى تحقيق فوز مثير وصعب على المنتخب المصري.

وبعد مباراة مصر والبرتغال اعترف المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة أن منتخب مصر لم يركز بشكل جيد حتى نهاية المباراة، مضيفًا أنه حزين للخسارة لكن ما يهمه هو الاستفادة بشكل كبير من المباريات الودية؛ وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لبطولة مونديال 2018.

وكانت مباراة مصر والبرتغال شهدت تألقًا كبيرًا من نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والذي نجح في تسجيل هدف غاية في الأهمية للفراعنة في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله السعيد.

كما شهدت مباراة مصر والبرتغال كذلك تألقًا كبيرًا من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، والذي تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة من المنتخب البرتغالي طوال المباراة.

وبعد انتهاء مباراة مصر والبرتغال بخسارة الفراعنة بنتيجة هدفين مقابل هدف، يستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب اليوناني بطل أمم أوروبا عام 2004 يوم الثلاثاء المقبل في ثاني مباراة ودية يخوضها المنتخب المصري في معسكره الحالي في مدينة زيوريخ السويسرية.

شهدت مباراة مصر والبرتغال مشاركة اللاعب محمد عبدالشافي ظهير أيسر نادي الفتح السعودي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :