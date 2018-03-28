هنا طريقة وموعد دفع فواتير الكهرباء في السعودية

المواطن - سعد البحيري

في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي يكون المشتركون في شركة الكهرباء على موعد مع تسديد فاتورة الاستهلاك الشهري وفقًا للتعريفة الجديدة.

موعد ثاتب

وبموجب الأوامر الملكية الكريمة تم تثبيت موعد تسديد فواتير الكهرباء في السعودية كل شهر بعد تثبيت موعد إيداع رواتب موظفي القطاع الحكومي والعسكريين.

فواتير الكهرباء الورقية وداعًا

وكانت شركة الكهرباء قد أوقفت في وقت سابق من هذا العام توزيع الفواتير الورقية على منازل المشتركين، موضحة أن أي مشترك يمكنه الاطلاع على قيمة وتفاصيل فاتورة الاستهلاك الكهربائي من خلال زيارة القنوات الرقمية المختلفة للشركة لعدة دقائق عبر وسائل سهلة وميسرة، مشيرة إلى أنه تم تغطية كافة فئات المشتركين من خلال إرسال 5.7 مليون رسالة نصية قصيرة للمشتركين، وتسجيل أكثر من 3.1 مليون زيارة لتطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية.

وأوضحت شركة الكهرباء أنه يُمكن للمشتركين الاطلاع على تفاصيل الفاتورة من خلال موقع الشركة (هنا)، أو تحميل تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية من خلال متجري (Google Play Store) و(Apple Store)، أو الرسائل النصية (SMS) من خلال تسجيل رقم جواله بالشركة، وكذلك البريد الإلكتروني لكل مشترك، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية، والاتصال المباشر على مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).

تعريفة الكهرباء الجديدة

وبدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطبيق تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وكذا تعديل التعريفة الكهربائية، بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي :

– فئة الاستهلاك السكني :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 18

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك التجاري :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 20

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 16

أكثر من 6000 20

– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي :

فئة الاستهلاك الصناعي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 18

– فئة الاستهلاك الحكومي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 32

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية (منتجات الطاقة) واستدامتها للأجيال القادمة.

كما يهدف تعديل تعريفة الكهرباء إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بعد التعرفة الجديدة عن طريق الدخول على هذا الرابط هنا







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