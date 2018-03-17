وزير يمني يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لفك ‏الحصار عن ‏المحافظات

المواطن - متابعة:

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ‏اليوم السبت، المجتمعَ ‏الدولي إلى ممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة ‏المحافظات الواقعة تحت سيطرة ‏الميليشيات الحوثية.

وأفاد فتح في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأنَّ: الحصار الذي تفرضه الميليشيا ‏على عدد من المحافظات جريمة ‏حرب وضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم ميليشيا ‏الحوثي بحق ‏الإنسانية التي تُرتكب يوميًا في اليمن.

ودان الحصارَ المسلح الذي تفرضه الميليشيا الإيرانية على ‏مديرية الشِعِر شرق ‏محافظة إب منذ عدة أيام وتهجير المدنيين من ‏منازلهم واختطاف الأهالي في عدد من قرى ‏المديرية، ومنع حركة التنقل ‏داخل قرى المديرية والمديريات المجاورة .

كما دعا المسؤول اليمني، منسقةَ الشؤون الإنسانية في بلاده ليزا ‏غراندي إلى إدانة هذا الحصار ‏وكافة الجرائم التي تقوم بها الميليشيا بحق ‏المدنيين في اليمن، والعمل على فك الحصار ‏المفروض على المديريات ‏والمحافظات اليمنية باعتبار كافة هذه التصرفات جرائم إرهابية ‏ينبغي ‏الوقوف أمامها بكل قوة وحزم.







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