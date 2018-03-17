وزير يمني يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لفك ‏الحصار عن ‏المحافظات

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم السبت، المجتمعَ الدولي إلى ممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
وأفاد فتح في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأنَّ: الحصار الذي تفرضه الميليشيا على عدد من المحافظات جريمة حرب وضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي بحق الإنسانية التي تُرتكب يوميًا في اليمن.
ودان الحصارَ المسلح الذي تفرضه الميليشيا الإيرانية على مديرية الشِعِر شرق محافظة إب منذ عدة أيام وتهجير المدنيين من منازلهم واختطاف الأهالي في عدد من قرى المديرية، ومنع حركة التنقل داخل قرى المديرية والمديريات المجاورة .
كما دعا المسؤول اليمني، منسقةَ الشؤون الإنسانية في بلاده ليزا غراندي إلى إدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم بها الميليشيا بحق المدنيين في اليمن، والعمل على فك الحصار المفروض على المديريات والمحافظات اليمنية باعتبار كافة هذه التصرفات جرائم إرهابية ينبغي الوقوف أمامها بكل قوة وحزم.