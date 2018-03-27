ولي العهد : المملكة تحتفظ بـ5% من اليورانيوم العالمي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف موقع ميديل إيست مونيتور البريطاني عن جزء جديد من حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، وذلك خلال تواجده بالعاصمة واشنطن ضمن رحلته التاريخية الجارية بالولايات المتحدة.

وبحسب الموقع البريطاني، فإن ولي العهد أكد أن المملكة تحتفظ بنسبة 5% من إجمالي اليورانيوم الموجود في العالم، مؤكدًا أنه “إذا لم نستخدم اليورانيوم الخاص بنا، فهذا كما لو تخلينا عن استخدام النفط”.

وقال ولي العهد خلال حواره المنتظر مع الصحيفة الأميركية: “إن الولايات يجب أن تضع ضوابط وقوانين لمنع إساءة استخدام اليورانيوم المنضب”، مؤكدًا أن زيارته للولايات المتحدة الأميركية في الوقت الحالي تهدف للحصول على التكنولوجيا ونقل تقنيات التعلم إلى المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :