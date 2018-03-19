ولي العهد : نجحنا في معالجة الانشقاق الذي خلقه بن لادن في الغرب

المواطن - الرياض

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مع شبكة CBS الأمريكية إن أسامة بن لادن جند 15 سعودياً وكان هدفه واضح ووفقاً لوثائق وكالة المخابرات المركزية والتحقيق في الكونغرس فإنه كان يريد أن يصنع انشقاقاً بين الشرق والغرب وبين السعودية و أمريكا . وأضاف ولي العهد : لقد نجحنا كثيراً خلال السنوات الأخيرة في معالجة الانشقاق الذي خلقه بن لادن في الغرب . وتابع ولي العهد :

بعد عام 1979 كنا ضحايا لنموذج متطرف من الإسلام وجيلي عانى كثيرا من هذا الأمر ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التحديات كثيرة لكن أكبر تحدي لنا هو هل الناس تؤمن بما نفعل .







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