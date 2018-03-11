11 وظيفة شاغرة لدى نوماك لتحلية مياه جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبإحدى الشركات المتعاقدة معها في محطة تحلية المياه بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– برنامج قادة المستقبل (عدد 10 وظائف): درجة البكالوريوس أو ماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، القانون، علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، السلامة والصحة والبيئة، أو الهندسة).

– مسؤول التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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