12 معلومة غريبة عن هتلر.. رُشح لنوبل وكاد يصبح أنثى!

المواطن- متابعة

أدولف هتلر.. الرجل الذي كاد يحول العالم إلى أتون ملتهب، ولكن وقف له العالم فانتهت أسطورته قبل سقوط الدول العظمى أمامه.

والغريب أن الرجل الذي كان يثير اسمه رعب العالم في فترة الثمانينيات كان له بعض الهوايات الغريبة والأحداث الأغرب.

وهذه أبرز 12 معلومة غريبة عن هتلر:

1 – كان أول حب في حياة هتلر فتاة يهودية ولكن بسبب افتقاره للشجاعة لم يتحدث لها أبدًا.

2 – كان اسم هتلر سيكون (أدولف شيكلجروبر) ولكن قام والده بتغيير اسمه الأخير عام 1877.

3 — كان هتلر يعاني من انتفاخ البطن المزمن وكان يتعاطى 28 دواء مختلفًا لمحاربته.

4 – خلال الحرب العالمية الأولى أنقذ جندي بريطاني حياة جندي ألماني جريح وكان الألماني هو هتلر!

5 – قام هتلر بقصف منزل ابن أخيه في ليفربول؛ ما دفعه للانضمام للبحرية الأميركية لمحاربته.

6 – كان هتلر نباتيًّا وقام بابتكار قانون ضد العدوانية تجاه الحيوان.

7 – أُنقذ هتلر من الغرق على يد قُس عندما كان في الرابعة من عمره.

8 – عندما كان هتلر مُعتقلًا، كتب خطاب لوكلاء مرسيدس يتوسل إليهم لإعطائه قرضًا للسيارة.

9 – كان هتلر مرشحًا لجائزة نوبل للسلام في عام 1939.

10 – عندما كان هتلر طفلًا أراد أن يصبح قُسًّا.

11 – حاولت المخابرات الأميركية إضافة هرمونات أنثوية في أطعمة هتلر لتأنيثه.

12 – خلال فترة حكمه كرئيس لألمانيا كان هتلر يقوم بإعطاء نسخة مجانية عن كتابه (كفاحي) للمتزوجين حديثاً.







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