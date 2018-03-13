13 وظيفة شاغرة لدى نوماك بتحلية مياه جدة ورابغ

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محطات تحلية المياه بمحافظتي جدة ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– برنامج التكيف مع قادة المستقل (عدد 10 وظائف/ جدة).

– رجال إطفاء (عدد 3 وظائف/ رابغ).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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