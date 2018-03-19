19 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بكتيل السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL”، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي عمليات.

– مشرف تكاليف أنظمة المراقبة.

– مشرف التكاليف الميكانيكية.

– مستشار اقتصادي تنفيذي.

– مساعد تنفيذي.

– مدير الإنشاءات.

– كاتب فني.

– منسق فريق.

– أخصائي/ مخطط مطالبات.

– مشرف مراقبة المشروع- الخدمات.

– مهندس تكاليف أول.

– مهندس تخطيط.

– مهندس ميكانيكي أول حقل.

– مدير عقود أول.

– مشرف مراقب سقالات- محطات.

– مهندس كهربائي أول حقل.

– مدير العقود.

– مسؤول إدارة العقود.

– أخصائي عقود.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (هنا).







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