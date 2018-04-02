إنفوجرافيك “المواطن”.. لقاءات ولي العهد في لوس أنجلوس

المواطن - الرياض

لقاءات عديدة يجريها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في لوس أنجلوس، وهي المحطة الخامسة في زيارته إلى أميركا.

وسلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على اللقاءات التي تأتي لتعزيز قطاع الترفيه، حيث سيجتمع بمنتجي صناعة السينما في هوليوود، وشخصيات عربية وأميركية لامعة في مجال الفضاء ووكالة ناسا، كما يلتقي بإيريك غارسيتي عمدة لوس أنجلوس.

أما الهدف من اللقاءات فهو استكشاف صناعة الفضاء والسينما لدعم رؤية 2030، ودعم جيل من الشباب السعودي المحب لهذا الفن، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية لصناعة السينما السعودية، وتعزيز قطاع الترفيه، وأيضًا لتوفير فرص عمل.







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