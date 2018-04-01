كيف تستمتع بالقهوة دون الإضرار بأسنانك؟

المواطن - الرياض

نعلم جميعًا أن أكثر مشروب يضر ببياض الأسنان هو القهوة، وأن المبالغة فيها يجعل الأسنان تفقد جمالها، لكن السؤال هو كيف يستمتع الإنسان بهذا المشروب دون أن يضر بأسنانه؟

يقول الدكتور مارك هيوز، وهو طبيب أسنان مشهور، في إحدى الدوريات الطبية، إن عشاق الكافيين لا يعيرون أي عناية خاصة بفمهم.

وذكر أن كوبًا واحدًا من القهوة في اليوم لا يؤثر على الأسنان لكن مع مرور الوقت تخترق مادة الكافيين الأسنان وتصل إلى “المينا”، وهو الجزء السطحي من السن، مشيرًا إلى أنه بعد حصول الاختراق يصعب إزالتها أو تنظيفها.

وشدد الدكتور على ضرورة شرب الماء البارد قليلاً بعد كل وجبة أو شطف فمك به، مما يساعد على التخلص من أي شيء يلتصق أو يخترق الأسنان.

كما نصح باستخدام فرشاة الأسنان على الأقل لمرتين في اليوم.







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