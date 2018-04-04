مدير الدفاع المدني: نقل المعرفة والتنافسية هدف ملتقى التحديات الميدانية

المواطن - سعيد آل هطلاء

تنظم المديرية العامة للدفاع المدني يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق تحت شعار التحديات الميدانية.. الواقع والطموح.

وجاء الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو.

وأوضح الفريق العمرو أن الملتقى يهدف إلى نقل المعرفة ومشاركتها بين منسوبي جهاز الدفاع المدني وإداراته من خلال عرض عدد من التجارب والمبادرات المتميزة والمنفذة على أرض الواقع.

ولفت العمرو النظر إلى أن الملتقى يُعد فرصة للتبصر وللنقاش ولإضافة أبعادٍ جديدة وأطر لكل تجربة أو مبادرة، مما يُسهم في خلق بيئة تنافسية تسودها روح المثابرة وتسخير التقنيات الحديثة وطاقات الرجال للوصول بخدمات الدفاع المدني لمستويات متقدمة من التميز والنجاح.

ورفع العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعاية سموه تؤكد حرص ولاة الأمر – حفظهم الله- على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.







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