وظيفة نسائية شاغرة لدى شركة عِلم في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “مسؤول الدعم وخدمات العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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