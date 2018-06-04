البرتغالي يُشعر سامي بالملل!

المواطن - محمد سمعه

أكد برونو دي كارفايو، رئيس نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، أن المدرب البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني للفريق سيبقى مع ناديه حتى نهاية عقده.

ونقلت صحيفة A BOLA البرتغالية تصريحات دي كارفايو والذي قال: لقد سئمت من قول هذا الأمر، جورجي خيسوس سيبقى مع نادي سبورتينج لشبونة حتى نهاية عقده.

وتابع رئيس سبورتينج لشبونة: لا أفهم كيف لجورجي خيسوس أن يرحل وهو لا يزال مستمرًّا في عقده مع النادي والذي سينتهي بعد عام.

وكان نادي الهلال برئاسة سامي الجابر أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جورجي خيسوس، وفي حال لم يأتِ المدرب البرتغالي لتدريب الزعيم فسيتجه زعيم الرياض للتحرك والتعاقد مع مدرب من أميركا اللاتينية أو مدرب أوروبي آخر.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال السابق برئاسة الأمير نواف بن سعد قرر إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي تولى تدريب نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة.

ورحل رامون دياز عن قيادة نادي الهلال، وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن نادي الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ15 في تاريخه في موسم 2017- 2018 بعد جمعه لـ56 نقطة من 26 جولة.

بينما جاء النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة خلف الزعيم المتصدر.

تولى سامي الجابر رئاسة نادي الهلال خلفًا للأمير نواف بن سعد.

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