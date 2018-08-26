أعدموا المتحرش القاتل ومطالبات بـ الإخصاء الكيميائي

المواطن - سعد البحيري - القاهرة

طالب عدد من المغردين المصريين بإعدام شاب تحرش بامرأة وقتل زوجها على شاطئ البحر في الإسكندرية.

وتسببت الجريمة التي وقعت خلال أيام العيد في حالة من التذمر والضيق نتيجة ضعف القوانين التي تعاقب المتحرشين.

وأطلق المغردون وسمًا على تويتر بعنوان ” أعدموا المتحرش القاتل” تصدر الترند المصري واحتل مكانة متقدمة في الترند السعودي.

ووفقًا لمحضر الشرطة الرسمي فإن القتيل حرفي يعمل في مهنة النقاشة يبلغ من العمر 40 عامًا وقد قتل أمام ولده وزوجته وكلبه الصغير.

وأوضح محضر الشرطة أن المشاجرة نشبت بعد معاكسة الجاني لزوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وأخطرت النيابة العامة، وجرى التحفظ على الجثة وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن مصدر أمني قوله إنه وفقًا للتقرير الطبي على المتهم تبين أنه يتعاطى مخدرات واستخدم السلاح الأبيض في عملية القتل، كما جرح زوجة المجني عليه أثناء محاولتها تخليص زوجها من بين يده.

وفي وقت لاحق أشار محامي الجاني أن المتهم يعاني من اختلالات نفسية، الأمر الذي قد يزيد من معاناة أهل الضحية إذا ما تمت تبرئته استنادًا إلى هذه الحجة الواهية.

من جهة أخرى طالبت بعض الأصوات بمعاقبة أي متحرش من خلال الإخصاء الكيميائي لكن هذه المطالب تجد معارضة واسعة.