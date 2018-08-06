أوزيل لـ مساعد الدوسري : أتمنى أن أتعلم منك

المواطن - مروة نبيل

وجه مسعود أوزيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، رسالة إلى السعودي مساعد الدوسري بعد فوزه بلقب كأس العالم للألعاب الإلكترونية FIFA eWorldCup 2018.

ونشر مسعود أوزيل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب مساعد الدوسري وهو يرتدي العلم السعودي، ويرفع كأس FIFA eWorldCup 2018 بعد تألقه في التصفيات والبطولة.

وعلق مسعود أوزيل على صورة مساعد الدوسري باللغة العربية، قائلًا: “مبروك بالفوز لكأس العالم”، وتابع تغريدته بالإنجليزية: “كنت أحب أن أُهنئك شخصيًا وألمس كأس البطولة، وأتمنى أن أتعلم منك في يوم من الأيام”.

واختتم نجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل تغريدته للاعب السعودي مساعد الدوسري قائلًا: “انتبه على نفسك واستمتع بانتصارك”.

وجاءت تغريدة مسعود أوزيل للسعودي مساعد الدوسري عقب أيام قليلة من إعلانه عن تأسيس فريق كرة قدم إلكتروني، وبحثه عن مواهب من جميع أنحاء العالم من أجل الانضمام إلى فريقه.

وكان مساعد الدوسري قد توج بلقب FIFA eWorldCup، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب البلجيكي ستيفانو بينا، بنتيجة 4/0 في مجموع المباراتين.

وسبق أن حقق مساعد الدوسري بطولة العالم للألعاب الإلكترونية FUT Champions Cup، التي أُقيمت في مدينة مانشستر، شهر أبريل الماضي، ليواصل تألقه في اللعبة الشهيرة ويحصد لقب FIFA eWorldCup.