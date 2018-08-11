إطلالة اولى للسوبر ادواردو بعد غياب 9 أشهر

المواطن - طارق سعد

تتشوق جماهير الهلال غداً الأحد ضد الشباب العماني،لإطلالة البرازيلي إدواردو في المباريات الرسمية بعد غياب إجباري للإصابة دام 9 أشهر .

وتعرض ادواردو لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في ذهاب نهائي دوري الأبطال الآسيوي، لاحقاً أجرى عمليته الجراحية في البرازيل ومن ثم بدأ برنامجاً تأهيلياً إنتهى بنهاية الموسم الماضي.

ومع تحضيرات حامل لقب الدوري، قدم البرازيلي ادواردو مستويات إيجابية في الوديات التي خاضها فريقه في معسكر النمسا، وبدّد مخاوف عدم العودة لمستواه السابق حيث كان أفضل اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية قبل موسمين، وكان سبباً رئيسياً لعودة الهلال لتحقيق لقب الدوري السعودي.

وحضر إدواردو للهلال مطلع موسم 2016/15 قادماً من بورتو البرتغالي بصفقة شراء عقد بلغت 2 مليون يورو حصة بوروتو، حيث تُوج مع الهلال بلقبي كأس السوبر وكأس ولي العهد وثانياً في ترتيب الدوري خلف الأهلي.

وفي ذلك الموسم نجح السوبر ادواردو في حصد الشعبية الأولى لدى المدرج الأزرق حيث وُفّق اليوناني دونيس في توظيف ادواردو خلف المهاجم الميدا بأحسن شكل ممكن، الموسم الذي يليه ومع حضور دياز الذي ترك لإدواردو حرية التموقع في الثلث الهجومي الأزرق، كان البرازيلي على قدر الثقة التي منحها له دياز وساهم بشكل مباشر في حصد لقبي الدوري وكأس الملك .

الموسم الثالث لإدواردو مع الهلال، لم يكمل ثلثه الأول حيث شاءت الأقدار أن يغيب إدواردو بسبب الإصابة في نهائي أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني .

يُذكر أن إدواردو مدّد عقده لمدة عامين تنتهي بنهاية موسم 2020/19 .