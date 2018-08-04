إنفوجرافيك.. إرشادات الاستخدام الآمن للغاز في المنزل

المواطن - الرياض

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني إرشادات الاستخدام الآمن للغاز في المنزل.

وأوضح المدني، عبر إنفوجرافيك نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب إغلاق مصدر الغاز (الأسطوانة) بعد الانتهاء من استخدام الموقد.

وشدد المدني على ضرورة اختيار المكان المناسب والآمن لأسطوانة الغاز، مع التأكد من التمديدات وسلامتها، والحرص على إجراء الفحص الدوري للمواعد، وتركيب كاشف تسرب الغاز.